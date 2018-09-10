Пьяный водитель вылетел в кювет и перевернулся на дороге под Нижним Тагилом
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9 сентября пьяный водитель легковушки не справился с управлением, и машина перевернулась, вылетев в кювет, на дороге Нижний Тагил — поселок Синегорский.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил без ям»
По словам очевидцев, нетрезвый водитель легкового автомобиля ехал, превышая скорость, в сторону Нижнего Тагила. Два раза машина оказывалась в кювете. В обоих случаях выбраться помог проезжающий мимо водитель.
В очередной раз водитель не справился с управлением на повороте, и автомобиль, улетев в кювет, перевернулся.
До Тагила два раза вылетал в кювет, его вытаскивали, и он, нажав педаль газа в пол, снова гнал по дороге. «К счастью» поворот его остановил. Третий раз оказался на крыше. Остановившись, даже не хотелось больше ему помогать, рассказала тагильчанка.
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На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД. Очевидцы помогли водителю выбраться из машины. Мужчина отделался лишь царапинами на лице.
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