Пять автомобилей были вскрыты на ГГМ в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 5 сентября ночью на ГГМ были вскрыты несколько автомобилей. Машины были припаркованы у домов 71, 63, 73 по улице Черноисточинское шоссе. Об инциденте редакции рассказала тагильчанка Виктория. Девушка отметила, что машины были вскрыты бесшумно и в ночное время.

Поддели чем-то капот и вскрыли,рассказала девушка.

Также жительница Нижнего Тагила отметила, что из машин пропало ценное содержимое.

Сняли аккумуляторы на трех машинах, магнитолы, утащили еще по мелочи всякое из машины, даже аэрозоли,рассказала Виктория.

Со слов девушки, на место происшествия приезжали сотрудники полиции.

Написали заявление, полиция приезжала, снимали с капота отпечатки,поделилась с редакцией TagilCity.ru Виктория.

Между тем, горожане начинают говорить о том, что в городе могла активизироваться банда автомобильных грабителей, «гастролирующая» по районам.

Вскрывают бесшумно, сразу несколько машин в одном дворе, тащат все подряд – от магнитол до бензина, это наводит на мысли о том, что орудует банда, приезжают, скорее всего, на авто, так как в руках все это не унести,предположил тагильчанин Сергей.