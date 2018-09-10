Ребенок пострадал под Невьянском из-за уснувшего за рулем водителя
Сегодня, 14:40ПроисшествияФото: «Твой континент»
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8 сентября около 16.30 на дороге Екатеринбург — Невьянск водитель Renault Logan уснул за рулем и съехал в кювет. В результате ДТП пострадал сидящий в машине ребенок.
Водитель Renault уснул за рулем по дороге из села Черемисское в Екатеринбург. Машина съехала в правый кювет по ходу движения.
В результате аварии пострадал 5-летний ребенок, который находился на заднем сидении автомобиля. Мальчик получил ушиб и гемартроз голеностопного сустава. Ребенок был доставлен в больницу Невьянска, сообщает «Твой континент».
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