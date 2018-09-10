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#домахорошо
Ребенок пострадал под Невьянском из-за уснувшего за рулем водителя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ребенок пострадал под Невьянском из-за уснувшего за рулем водителя

Сегодня, 14:40ПроисшествияФото: «Твой континент»
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