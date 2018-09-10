Сбила ребенка и уехала: ДТП произошло во дворе на Щорса в Екатеринбурге

8 сентября в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как в Екатеринбурге в жилой зоне на улице Щорса, 109 автомобиль Lexus сбивает ребенка, который сразу отлетает на бежавшего сзади него мальчика, после чего - оба падают на асфальт.

После аварии дети встают и убегают. Причем ребенок, которого сбил автомобиль, заметно прихрамывает. Из машины выходят девушка, которая находилась за рулем, и молодой человек, находившийся на пассажирском сидении. Они направляются в ту сторону, куда только что убежали мальчики. Через минуту пара возвращается и, осмотрев машину на предмет повреждений, садится и уезжает.

Видео Видео: Е1