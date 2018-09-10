Сбила ребенка и уехала: ДТП произошло во дворе на Щорса в Екатеринбурге

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Девушка на автомобиле Lexus сбила мальчика во дворе на Щорса, 109 в Екатеринбурге, после чего покинула место происшествия.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Инцидент Екатеринбург
8 сентября в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как в Екатеринбурге в жилой зоне на улице Щорса, 109 автомобиль Lexus сбивает ребенка, который сразу отлетает на бежавшего сзади него мальчика, после чего - оба падают на асфальт.
После аварии дети встают и убегают. Причем ребенок, которого сбил автомобиль, заметно прихрамывает. Из машины выходят девушка, которая находилась за рулем, и молодой человек, находившийся на пассажирском сидении. Они направляются в ту сторону, куда только что убежали мальчики. Через минуту пара возвращается и, осмотрев машину на предмет повреждений, садится и уезжает.
Видео
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Видео: Е1
На видео также заметно, что автомобиль уже попадал в ДТП, поскольку присутствуют следы повреждений на задней правой части кузова.
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