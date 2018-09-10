Тагильчанин получил 4 месяца колонии за угрозу убийством

В середине июля ночью 23-летний житель Нижнего Тагила, находясь в подъезде жилого дома на улице Верхняя Черепанова, высказывал угрозы убийством мужчине, с которым у них произошла ссора.

Кроме того, обвиняемый душил оппонента, пока тот не потерял сознание.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Однако суд принял во внимание тот факт, что тагильчанин ранее имел не снятую и непогашенную судимость, а также отбывал наказание в местах лишения свободы за хранение наркотических средств.