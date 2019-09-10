Скончался екатеринбургский пловец, преодолевший 30 километров в море

По предварительной информации, 60-летний спортсмен умер во время утренней пробежки. Предположительно, у мужчины стало плохо с сердцем.

За день до этого он принял участие в соревнованиях по плаванию в открытой воде. Конкурс проходил в Греции. Макеев за 10 часов преодолел дистанцию в 30 километров.