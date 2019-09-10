СМИ: в Асбесте пенсионерка умерла сразу после посещения врача-депутата

Информация об инциденте появилась в соцсетях, там местные жители рассказали, что как только женщина вышла из медучреждения, ей стало плохо, предположительно, возникли проблемы с сердцем. Реанимировать пенсионерку пытались кардиолог медучреждения и бригада скорой помощи.