СМИ: в Асбесте пенсионерка умерла сразу после посещения врача-депутата
Сегодня, 11:00ПроисшествияФото: Tochkanews
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В Асбесте 74-летняя женщина скончалась на улице после платного приема у врача-кардиолога Михаила Железнова, являющегося депутатом городской думы, сообщает Tochkanews.
Информация об инциденте появилась в соцсетях, там местные жители рассказали, что как только женщина вышла из медучреждения, ей стало плохо, предположительно, возникли проблемы с сердцем. Реанимировать пенсионерку пытались кардиолог медучреждения и бригада скорой помощи.
Жители Асбеста просят провести проверку касательно смерти женщины, а также проверить деятельность Железнова. Как сообщает издание со ссылкой на слова горожан, мужчина, работая ранее в государственной поликлинике, брал деньги с пациентов.
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