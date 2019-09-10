В Нижнем Тагиле без вести пропала девушка

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Родственники и друзья 26-летней Малько Дарьи Павловны сообщают о том, что девушка бесследно исчезла 3 сентября, передаёт поисковый отряд «Прорыв».
Сюжеты: Нижний Тагил
Телосложение пропавшей девушки худощавое, рост от 170 до 175 сантиметров. Карие глаза и каштановые волосы, стрижка — короткое каре. В день исчезновения была одета в тёмно-синюю куртку-парку, чёрные брюки со светлой полосой и чёрные демисезонные полусапожки.
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Информацию о возможном местонахождении Дарьи Павловны просьба сообщать по следующим номерам телефонов: 8-02.44.9000-20 (Наталия), 8-900-203-6662 (Мария).
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