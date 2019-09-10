В Нижнем Тагиле без вести пропала девушка

Телосложение пропавшей девушки худощавое, рост от 170 до 175 сантиметров. Карие глаза и каштановые волосы, стрижка — короткое каре. В день исчезновения была одета в тёмно-синюю куртку-парку, чёрные брюки со светлой полосой и чёрные демисезонные полусапожки.