В Свердловской области два человека сгорели в «Газели» после ДТП
Сегодня, 10:33ПроисшествияФото: Е1.ru
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Сегодня утром на Тюменском тракте произошло ДТП в результат которого погибли два человека, и один человек находится в коме, пишет портал Е1.
По предварительным данным, «Газель» врезалась в автокран, припаркованный на обочине из-за поломки. В результате столкновения «Газель» загорелась, два человека погибли, один госпитализирован в состоянии комы. На машине — тюменские номера.
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В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД.
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