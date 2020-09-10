На Урале женщина во время купания попала под винт моторной лодки

Мужчина сразу остановился и начал кричать утопающей, но та из-за болевого шока не слышала, её нога была вся в крови. У него получилось помочь ей добраться до берега и вызвать бригаду «скорой». После оказания первой медицинской помощи женщина была госпитализирована. В больнице ей диагностировали продольный перелом малой берцовой кости, рану зашили и поставили дренаж.