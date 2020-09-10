На Урале женщина во время купания попала под винт моторной лодки

59-летняя женщина купалась с внуками на реке Кунгурка. Неподалеку в то же время мужчина катал на моторной лодке детей. После очередного рейса он высадил пассажиров на берегу и направил катер в направлении центра реки. Проплывающую мимо отдыхающую водитель не заметил, так как стоял спиной к ходу движения.
Я оглянулась и увидела переднюю часть лодки, попыталась оттолкнуть её ногой, но всё равно получила удар, а нога попала под лопасти мотора, говорит потерпевшая.
Мужчина сразу остановился и начал кричать утопающей, но та из-за болевого шока не слышала, её нога была вся в крови. У него получилось помочь ей добраться до берега и вызвать бригаду «скорой». После оказания первой медицинской помощи женщина была госпитализирована. В больнице ей диагностировали продольный перелом малой берцовой кости, рану зашили и поставили дренаж.
По словам пострадавшей, сначала мужчина ей помогал, но потом пропал.
Купил только бинты и перекись, один раз отвез в больницу, затем перестал отвечать на телефон. Мне нужно было на прием, пришлось самой ехать два десятка километров, поведала пострадавшая.
Позднее женщина приняла решение написать заявление участковому, но мужчина написал в объяснительной, что не видел женщину из-за яркого солнца и в возбуждении дела было отказано.
Отказ она обжаловала в прокуратуре и теперь намерена взыскать материальную компенсацию за причинение вреда её здоровью.
Обещал, что наймет кого-то ухаживать за моим огородом, будет возить на приёмы. Сам только две тысячи на карту перевел после заявления участковому и всё, возмущается пострадавшая.
Женщина отмечает, что от постоянно мучается от боли. Перелом сложный и заживает долго, постоянно приходится делать повязки и почти нельзя двигаться.
Летом в Нижнем Тагиле 15-летняя школьница утонула, когда упала с коня во время купания. Из воды её вытащили живой, но он скончалась в больнице не выйдя из комы.