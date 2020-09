Девочка, на которую напал с ножом у лифта мужчина в черной маске на Широкой Речке, находится в коме, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

По его словам, сейчас она находится в коме. Ей сделали несколько операций, удалили почку, несколько сантиметров кишечника. Врачи оценивают шансы пострадавшей на выживание как 50 на 50. Напомним, что вечером 8 сентября в Екатеринбурге на Широкой Речке мужчина возле лифта ударил ножом 17-летнюю девушку. Подозреваемый зашел вместе с ней в подъезд, возле лифта ударил ее два раза в область печени и убежал. В Екатеринбурге мужчина в черной маске дважды ударил 17-летнюю девочку ножом у лифта

