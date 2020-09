В Екатеринбурге неизвестный мужчина совершил ограбление салона сотовой связи «Мотив», пишет «Уральский меридиан».

Происшествие случилось в салоне на улице Ленина 10 сентября. Похищено семь телефонов на сумму почти 90 тысяч рублей. Инцидентом занимается ОП 1 УМВД РФ по Екатеринбургу, проводятся следственные мероприятия. В конце августа в Нижнем Тагиле из магазина украли более ста шуб. Злоумышленники проникли в магазин через подвальное помещение. Кражу 107 шуб из салона Elena Furs в Нижнем Тагиле назвали хищением года

Related news: Кражу 107 шуб из салона Elena Furs в Нижнем Тагиле назвали хищением года

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter