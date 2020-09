В Нижнем Тагиле избили кандидата в депутаты Надежду Журавлеву

В Нижнем Тагиле неизвестные напали на кандидата в депутаты Надежду Журавлеву и ее мужа, сообщается в группе Свердловского отделения партии "Яблоко" во "Вконтакте".

Происшествие случилось поздно вечером 9 сентября. По словам Надежды Журавлевой, ей поступил звонок от жителей 10-го округа. Они сообщили о том, что пять неизвестных людей несколько последних дней срывают все ее агитационные плакаты. Надежда и ее муж Антон нашли группу и попытались зафиксировать противоправные действия на видеокамеру. Увидев, что ведется съемка, один из мужчин напал на Надежду и попытался выбить камеру из ее рук. Супруг встал на защиту жены и тоже стал жертвой нападения. Нападавшие обещали Журавлевой и ее мужу «большие проблемы». На место происшествия выезжала полиция. Удалось установить личность одного из нападавших и взять объяснение. В результате инцидента Антон Журавлев получил множественные повреждения лица, Надежде предварительно поставлен диагноз «ушиб мягких тканей». В пресс-группе МУ МВД России Нижнетагильское пояснили, что в отделе полиции 16 по данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение. Напомним, что в Нижнем Тагиле проходят довыборы в Гордуму. Кандидаты на довыборы в городскую думу Нижнего Тагила. Кто они? В одномандатный округ № 10 Нижнего Тагила, по которому проходит голосование, входят Пырловка, Кирпичный, Евстюниха, а также Лебяжка и часть Выи. Довыборы были назначены после того, как Андрей Обельчак сложил свои полномочия. На его место претендуют активистка Надежда Журавлёва от партии «Яблоко», директор ФОК «Президентский» и спортшколы «Юпитер» Александр Долгоруков («Единая Россия»), директор СШОР № 3 Сергей Шамшуров («Справедливая Россия»), официально безработный Сергей Бурлай (ЛДПР) и лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин. Слесарь «Уральского инжинирингового центра» Сергей Бердников участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Кандидаты на довыборы в городскую думу Нижнего Тагила. Кто они?

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter