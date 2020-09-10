В Нижнем Тагиле избили кандидата в депутаты Надежду Журавлеву

В Нижнем Тагиле избили кандидата в депутаты Надежду Журавлеву

Сегодня, 11:02ПроисшествияPhoto: страница Надежды Журавлёвой во «ВКонтакте»
В Нижнем Тагиле неизвестные напали на кандидата в депутаты Надежду Журавлеву и ее мужа, сообщается в группе Свердловского отделения партии "Яблоко" во "Вконтакте".

Происшествие случилось поздно вечером 9 сентября.

По словам Надежды Журавлевой, ей поступил звонок от жителей 10-го округа. Они сообщили о том, что пять неизвестных людей несколько последних дней срывают все ее агитационные плакаты. Надежда и ее муж Антон нашли группу и попытались зафиксировать противоправные действия на видеокамеру.

Увидев, что ведется съемка, один из мужчин напал на Надежду и попытался выбить камеру из ее рук. Супруг встал на защиту жены и тоже стал жертвой нападения. Нападавшие обещали Журавлевой и ее мужу «большие проблемы».

На место происшествия выезжала полиция. Удалось установить личность одного из нападавших и взять объяснение.

В результате инцидента Антон Журавлев получил множественные повреждения лица, Надежде предварительно поставлен диагноз «ушиб мягких тканей».

В пресс-группе МУ МВД России Нижнетагильское пояснили, что в отделе полиции 16 по данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение.

Напомним, что в Нижнем Тагиле проходят довыборы в Гордуму.

В одномандатный округ № 10 Нижнего Тагила, по которому проходит голосование, входят Пырловка, Кирпичный, Евстюниха, а также Лебяжка и часть Выи. Довыборы были назначены после того, как Андрей Обельчак сложил свои полномочия. На его место претендуют активистка Надежда Журавлёва от партии «Яблоко», директор ФОК «Президентский» и спортшколы «Юпитер» Александр Долгоруков («Единая Россия»), директор СШОР № 3 Сергей Шамшуров («Справедливая Россия»), официально безработный Сергей Бурлай (ЛДПР) и лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин. Слесарь «Уральского инжинирингового центра» Сергей Бердников участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.

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