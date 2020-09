В Нижнем Тагиле трамвай протаранил «колбасой» машину

В центре Нижнего Тагила произошло ДТП с участием трамвая, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рассказали TagilCity.ru, что происшествие случилось в 10 утра. По предварительным данным 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» следовал со стороны ГГМ в сторону центра города. Он стал осуществлять маневр поворота-разворота с нарушением правил дорожного движения. В результате было допущено столкновение с трамваем 15 маршрута, который ехал со стороны вокзала в сторону ГГМ. Пассажиры трамвая и водитель автомобиля не пострадали,сообщили в пресс-службе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Напомним, что накануне на 13 километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу при столкновении двух иномарок пострадала трехлетняя девочка. На Южном подъезде к Нижнему Тагилу в ДТП пострадала трехлетняя девочка

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter