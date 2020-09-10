В Нижнем Тагиле трамвай протаранил «колбасой» машину

В Нижнем Тагиле трамвай протаранил «колбасой» машину

Сегодня, 14:34ПроисшествияPhoto: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
В центре Нижнего Тагила произошло ДТП с участием трамвая, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рассказали TagilCity.ru, что происшествие случилось в 10 утра.

По предварительным данным 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» следовал со стороны ГГМ в сторону центра города.

Он стал осуществлять маневр поворота-разворота с нарушением правил дорожного движения.

В результате было допущено столкновение с трамваем 15 маршрута, который ехал со стороны вокзала в сторону ГГМ.

Пассажиры трамвая и водитель автомобиля не пострадали,сообщили в пресс-службе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, что накануне на 13 километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу при столкновении двух иномарок пострадала трехлетняя девочка.

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