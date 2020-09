Выдернула крест и разбросала венки: тагильчанку подозревают в осквернении могилы

В Нижнем Тагиле полицейские задержали подозреваемую в осквернении могилы на кладбище «Пихтовые горы» 29-летнюю местную жительницу, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть. Следственно-оперативная группа выехала на место и обнаружила, что на одной из могил выдернут могильный крест, сорван портрет усопшей, погнута табличка с ее данными, а также разбросаны венки и цветы. В ходе осмотра места происшествия была найдена брошенная у могилы пустая бутылка из-под спиртного со следами пальцев рук. Она стала главной уликой, позволившей установить личность вандала. Кроме того, были изучены камеры видеонаблюдения. Кладбище Photo: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское» Объектив запечатлел девушку в яркой одежде, которая около трех часов провела на месте захоронения. Сначала она распивала алкоголь, потом разбросала венки и цветы, а затем стала раскачивать могильный крест. Она его вырвала и бросила на оградку. После этого девушка продолжила распивать спиртное. Участковый уполномоченный майор полиции Александр Арбузов предположил, что оставленная бутылка из-под алкоголя могла быть приобретена в ближайшем магазине. В результате были опрошены продавцы близлежащих точек, а также просмотрены видеозаписи с камер наблюдения. В одном из магазинов подтвердили продажу вина в день бесчинства. В результате была установлена личность подозреваемой. Ей оказалась 29-летняя местная жительница, являющаяся работницей завода. Ранее в поле зрения правоохранителей она не попадала. На допросе девушка призналась в содеянном, однако мотивов своего объяснения не могла, сказав, что находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье — три месяца лишения свободы. В рамках возбужденного уголовного дела в отношении девушки будет проведена психологическая экспертиза. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Напомним, в мае в Дзержинском районе Нижнего Тагила два подростка осквернили Вечный огонь. Полицейские Нижнего Тагила вычислили подростков, потушивших Вечный огонь

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter