Выдернула крест и разбросала венки: тагильчанку подозревают в осквернении могилы

Выдернула крест и разбросала венки: тагильчанку подозревают в осквернении могилы

Сегодня, 15:48ПроисшествияPhoto: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле полицейские задержали подозреваемую в осквернении могилы на кладбище «Пихтовые горы» 29-летнюю местную жительницу, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть. Следственно-оперативная группа выехала на место и обнаружила, что на одной из могил выдернут могильный крест, сорван портрет усопшей, погнута табличка с ее данными, а также разбросаны венки и цветы.

В ходе осмотра места происшествия была найдена брошенная у могилы пустая бутылка из-под спиртного со следами пальцев рук. Она стала главной уликой, позволившей установить личность вандала. Кроме того, были изучены камеры видеонаблюдения.

Кладбище
Photo:пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»

Объектив запечатлел девушку в яркой одежде, которая около трех часов провела на месте захоронения. Сначала она распивала алкоголь, потом разбросала венки и цветы, а затем стала раскачивать могильный крест. Она его вырвала и бросила на оградку. После этого девушка продолжила распивать спиртное.

Участковый уполномоченный майор полиции Александр Арбузов предположил, что оставленная бутылка из-под алкоголя могла быть приобретена в ближайшем магазине.

В результате были опрошены продавцы близлежащих точек, а также просмотрены видеозаписи с камер наблюдения. В одном из магазинов подтвердили продажу вина в день бесчинства. В результате была установлена личность подозреваемой. Ей оказалась 29-летняя местная жительница, являющаяся работницей завода. Ранее в поле зрения правоохранителей она не попадала.

На допросе девушка призналась в содеянном, однако мотивов своего объяснения не могла, сказав, что находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье — три месяца лишения свободы.

В рамках возбужденного уголовного дела в отношении девушки будет проведена психологическая экспертиза.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в мае в Дзержинском районе Нижнего Тагила два подростка осквернили Вечный огонь.

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