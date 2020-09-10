Выдернула крест и разбросала венки: тагильчанку подозревают в осквернении могилы

Объектив запечатлел девушку в яркой одежде, которая около трех часов провела на месте захоронения. Сначала она распивала алкоголь, потом разбросала венки и цветы, а затем стала раскачивать могильный крест. Она его вырвала и бросила на оградку. После этого девушка продолжила распивать спиртное.