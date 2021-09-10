ДТП с участием грудного ребенка произошло на Вагонке в Нижнем Тагиле

ДТП с участием грудного ребенка произошло на Вагонке в Нижнем Тагиле
ДТП с участием грудного ребенка произошло на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:01ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Два автомобиля столкнулись на перекрестке проспектов Вагоностроителей и Дзержинского у КРЦ «Россия».

Авария произошла утром 10 сентября. На месте работают экстренные службы. В частности, прибыли пожарная и скорая помощь, сообщили TagilCity.ru очевидцы происшествия.

Предположительно, имеются пострадавшие. Одним из участников аварии является ВАЗ-2115. В салоне на момент ДТП находился грудной ребенок, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Там отмечается, что транспортные средства получили механические повреждения.

Фото:"ЧП Нижний Тагил" Вконтакте

В Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила TagilCity.ru рассказали, что на данный момент подробности аварии устанавливаются. Подробности будут известны позднее.

Напомним, 10 сентября ночью в Нижнем Тагиле 81-летняя женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Ее в темноте не заметил водитель Kia Spectra. В результате женщина попала под колеса и скончалась.

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