Двухмесячный ребенок пострадал в ДТП у КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле

Двухмесячный ребенок пострадал в ДТП у КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле
Двухмесячный ребенок пострадал в ДТП у КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:00ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Двухмесячный ребенок пострадал в результате ДТП, которое произошло утром 10 сентября в районе КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле.

Водитель «Хендэ Солярис» ехал по проспекту Вагоностроителей и при повороте на улицу Дзержинского не предоставил преимущество ВАЗ-2115, ехавшему прямо. В результате автомобили столкнулись, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Два человека, в том числе грудной ребенок получили травмы различной степени тяжести.

У мальчика под вопросом сотрясение головного мозга. Он был после осмотра отпущен домой. При этом перевозили его в автолюльке, которая соответствовала возрастным особенностям.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Его 46-летний дедушка с переломом наколенника был госпитализирован в больницу.

Сотрудниками ГИБДД также установлено, что водитель «Хендэ» — 35-летний мужчина со стажем управления автомобилем 17 лет. Он привлекался к административной ответственности в 2021 году трижды. Он был проверен на состояние опьянения. Мужчина за рулем находился в трезвом состоянии.

Водитель ВАЗ-2115 управляет автомобилем уже в течение 21 года. Он в 2021 году за нарушение ПДД привлекался два раза.

Напомним, под колесами автомобиля ночью на улице Береговая-Ударная в Нижнем Тагиле погибла пенсионерка. Она решила перебежать дорогу в неустановленном месте, а водитель ее в темноте не заметил.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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