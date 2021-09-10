Двухмесячный ребенок пострадал в ДТП у КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле

Водитель «Хендэ Солярис» ехал по проспекту Вагоностроителей и при повороте на улицу Дзержинского не предоставил преимущество ВАЗ-2115, ехавшему прямо. В результате автомобили столкнулись, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Два человека, в том числе грудной ребенок получили травмы различной степени тяжести.
У мальчика под вопросом сотрясение головного мозга. Он был после осмотра отпущен домой. При этом перевозили его в автолюльке, которая соответствовала возрастным особенностям.
Его 46-летний дедушка с переломом наколенника был госпитализирован в больницу.
Сотрудниками ГИБДД также установлено, что водитель «Хендэ» — 35-летний мужчина со стажем управления автомобилем 17 лет. Он привлекался к административной ответственности в 2021 году трижды. Он был проверен на состояние опьянения. Мужчина за рулем находился в трезвом состоянии.
Водитель ВАЗ-2115 управляет автомобилем уже в течение 21 года. Он в 2021 году за нарушение ПДД привлекался два раза.
Напомним, под колесами автомобиля ночью на улице Береговая-Ударная в Нижнем Тагиле погибла пенсионерка. Она решила перебежать дорогу в неустановленном месте, а водитель ее в темноте не заметил.