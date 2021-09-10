«Гелендваген» перевернулся и задымился вблизи станции метро в Екатеринбурге

«Мерседес-Гелендваген» сначала перевернулся, а потом начал дымиться на улице Куйбышева в уральской столице. Инцидент произошел 10 сентября вблизи станции метро «Геологическая». Очевидцы рассказали, что машиной управляла девушка.

По их словам, сначала элитное авто подрезало другой автомобиль, однако водитель не справился с управлением, в последствии чего машина перевернулась, сообщает Е1. Очевидцы отметили, что после того, как девушку достали, она начала нецензурно выражаться. Она также решила не подходить ко второму участнику аварии. Видео: E1.RU Чуть пешеходов не сбила, так торопилась,отметил один из свидетелей. На видеозаписи с места событий можно увидеть, как вокруг «Мерседеса» собралась толпа людей. В это время сам автомобиль сильно дымится. Участники были направлены в ГИБДД для оформления ДТП. В инциденте обошлось без пострадавших, сообщает Е1 со ссылкой на городское ГИБДД. Фото: E1.RU Напомним, 8 сентября на трассе Екатеринбург-Серов произошло ДТП с тремя пострадавшими. Водитель грузовика, совершая маневр разворота, не убедился в безопасности своих действий. Легковой автомобиль не успел затормозить и влетел в самосвал. Двое пассажиров легковушки в тяжелом состоянии. В ДТП с грузовиком на трассе под Нижним Тагилом пострадали 3 человека

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