«Гелендваген» перевернулся и задымился вблизи станции метро в Екатеринбурге

По их словам, сначала элитное авто подрезало другой автомобиль, однако водитель не справился с управлением, в последствии чего машина перевернулась, сообщает Е1. Очевидцы отметили, что после того, как девушку достали, она начала нецензурно выражаться. Она также решила не подходить ко второму участнику аварии.
Чуть пешеходов не сбила, так торопилась,отметил один из свидетелей.
На видеозаписи с места событий можно увидеть, как вокруг «Мерседеса» собралась толпа людей. В это время сам автомобиль сильно дымится. Участники были направлены в ГИБДД для оформления ДТП. В инциденте обошлось без пострадавших, сообщает Е1 со ссылкой на городское ГИБДД.
Напомним, 8 сентября на трассе Екатеринбург-Серов произошло ДТП с тремя пострадавшими. Водитель грузовика, совершая маневр разворота, не убедился в безопасности своих действий. Легковой автомобиль не успел затормозить и влетел в самосвал. Двое пассажиров легковушки в тяжелом состоянии.