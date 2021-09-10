Московская семья скончалась после отравления арбузом из «Магнита»

Семья из Москвы отравилась после того, как вечером поела арбуз, купленный в магазине «Магнит». Арбуз поели мама, бабушка и 15-летняя девочка. Отец воздержался. На следующий день у троих человек началась сильная рвота.

Прибывшие врачи «скорой» помощи не стали госпитализировать пациентов, так как посчитали, что у членов семьи обычное отравление. Однако когда состояние москвичей ухудшилось, их все-таки госпитализировали, сообщает Telegram-канал Baza. Состояние пациентов было критическим, в результате скончались бабушка и 15-летняя девочка. На данный момент состояние матери остается тяжелым. После инцидента «Магнит» начал внутреннее расследование. Теперь арбузы изымаются из всех магазинов, их отравляют на исследование. Полиция в свою очередь оцепила супермаркет и начала проверку, пишет «РИА Новости». Из холодильника семьи на экспертизу были изъяты все продукты. Стражи порядка опрашивают соседей и жильцов дома на наличие признаков отравления. Позже стало известно, что из данного дома были госпитализированы еще двое мальчиков 11 и 9 лет. Они оказались знакомы, однако до инцидента не общались четыре дня. По словам родителей, дети не ели арбузы и не посещали «Магнит». На данный момент неизвестно, что стало причиной отравления, пишет «МК». После произошедшего следователи СК возбудили уголовное дело, сообщат старший помощник главы столичного ГСУ СК Юлия Иванова. Обстоятельства трагедии выясняются. О «ядовитых» арбузах также сообщила на своей странице в Instagram иллюстратор из Москвы Елена Соломонова. Девушка написала, что 9 сентября отравилась ягодой, а на следующий день то же самое произошло с ее мамой. На данный момент москвички в порядке. Фото: Елена Соломонова в Instagram

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