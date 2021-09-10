Мужчина получил ожоги после падения в коллектор на Попова в Нижнем Тагиле

Мужчина получил ожоги после падения в коллектор на Попова в Нижнем Тагиле
Мужчина получил ожоги после падения в коллектор на Попова в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:51ПроисшествияФото: 1MI
Мужчина госпитализирован в больницу с ожогами, которые он получил от кипятка в коллекторе в Нижнем Тагиле.

9 сентября 2021 года в вечернее время спасатели выезжали на вызов жителей дома № 30 по улице Попова в Нижнем Тагиле, сообщает Центр защиты населения.

Из коллектора в районе клуба Огнеупорщиков раздавались крики о помощи. Чтобы извлечь пострадавшего, спасатели применили специальное оборудование, мужчину с ожогами передали медикам «скорой помощи». Рядом были обнаружены газовые ключи. К расследованию происшествия подключилась городская полиция.

Напомним, в конце августа 2021 года из-под земли забил фонтан с кипятком в Екатеринбурге.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
скорая помощьожогиспасателиколлекторкипятокНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы