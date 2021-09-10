Мужчина получил ожоги после падения в коллектор на Попова в Нижнем Тагиле

Мужчина госпитализирован в больницу с ожогами, которые он получил от кипятка в коллекторе в Нижнем Тагиле.

9 сентября 2021 года в вечернее время спасатели выезжали на вызов жителей дома № 30 по улице Попова в Нижнем Тагиле, сообщает Центр защиты населения. Из коллектора в районе клуба Огнеупорщиков раздавались крики о помощи. Чтобы извлечь пострадавшего, спасатели применили специальное оборудование, мужчину с ожогами передали медикам «скорой помощи». Рядом были обнаружены газовые ключи. К расследованию происшествия подключилась городская полиция. Напомним, в конце августа 2021 года из-под земли забил фонтан с кипятком в Екатеринбурге. «Гейзер» с кипятком забил из-под земли на Уралмаше в Екатеринбурге

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