Обманувшая пенсионеров на 1,4 миллиона банда «газовиков» осуждена в Екатеринбурге

Группировка работала с 2018 по 2020 год. Они убеждали своих жертв, что тем необходимо приобрести и установить детекторов утечки газа. В процессе мужчины крали накопления горожан, сообщает прокуратура Свердловской области.
В августе 2018 года уральцы по проверенной схеме представились газовиками и проникли в квартиру пожилой свердловчанки, проживающей в Каменске-Уральском. Пока один из членов банды отвлек женщину, второй забрал из ее кошелька 155 тысяч. В общей сложности жертвами злоумышленников стали 23 человека.
В результате четверо мужчины получили от 6 до 11 лет колонии.
Напомним, 4 сентября стало известно, что свыше двух миллионов украли у пенсионерки из Екатеринбурга лже-сотрудники кредитной организации.