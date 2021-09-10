При странных обстоятельствах исчез предприниматель-должник в Екатеринбурге

При странных обстоятельствах исчез предприниматель-должник в Екатеринбурге
При странных обстоятельствах исчез предприниматель-должник в Екатеринбурге
Сегодня, 16:18ПроисшествияФото: 1MI
Предприниматель из Екатеринбурга Александр Шабанов оставил записку родным и уехал в неизвестном направлении. Бизнесмен поставлял приборы освещения для новостроек и УК.
Фото:ЛизаАлерт

С 9 сентября 2021 года ничего не известно о месте нахождения жителя уральской столицы Александра Шабанова, который пропал, оставив записку родным, сообщает «КП-Екатеринбург».

42-летний мужчина просит в записке прощения у родных и близких, по некоторым данным, бизнесмен набрал кредитов, но не смог вовремя расплатиться перед кредиторами. Поисками пропавшего занимается полиция и волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт».

Напомним, 7 сентября 2021 года силовики штурмовали 2 пустые квартиры в Нижнем Тагиле в поисках пропавшего год назад бизнесмена из Екатеринбурга.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
полициядолгилиза алертпоискиЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы