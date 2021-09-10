При странных обстоятельствах исчез предприниматель-должник в Екатеринбурге

Предприниматель из Екатеринбурга Александр Шабанов оставил записку родным и уехал в неизвестном направлении. Бизнесмен поставлял приборы освещения для новостроек и УК.

Фото: ЛизаАлерт С 9 сентября 2021 года ничего не известно о месте нахождения жителя уральской столицы Александра Шабанова, который пропал, оставив записку родным, сообщает «КП-Екатеринбург». 42-летний мужчина просит в записке прощения у родных и близких, по некоторым данным, бизнесмен набрал кредитов, но не смог вовремя расплатиться перед кредиторами. Поисками пропавшего занимается полиция и волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт». Напомним, 7 сентября 2021 года силовики штурмовали 2 пустые квартиры в Нижнем Тагиле в поисках пропавшего год назад бизнесмена из Екатеринбурга. Силовики штурмом взяли две пустые квартиры Нижнего Тагила

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