Стало известно о 6 нападении извращенца на девушек в Екатеринбурге

Стало известно о 6 нападении извращенца на девушек в Екатеринбурге
Стало известно о 6 нападении извращенца на девушек в Екатеринбурге
Сегодня, 08:24ПроисшествияФото: 1MI
Девушка не сразу рассказала о нападении извращенца, который уже несколько недель пристает к девушкам в Екатеринбурге. Инцидент случился в начале сентября на улице Малышева, девушка готова помочь в опознании.

4 сентября 2021 года на улице Малышева произошло одно из первых нападений извращенца на девушек в Екатеринбурге, сообщает E1.

Девушка решилась рассказать об этом лишь теперь. По ее словам, невысокий мужчина в очках, темной одежде и кепке схватил ее за внутреннюю часть бедра на улице Малышева вечером 4 сентября текущего года. Пострадавшая может вспомнить внешность извращенца и готова помочь в опознании.

Напомним, нападения неадекватного мужчины на девушек, который пытается из облапать или душить, происходят в Екатеринбурге практически ежедневно.

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Екатеринбург
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