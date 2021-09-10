Стало известно о 6 нападении извращенца на девушек в Екатеринбурге

4 сентября 2021 года на улице Малышева произошло одно из первых нападений извращенца на девушек в Екатеринбурге, сообщает E1.
Девушка решилась рассказать об этом лишь теперь. По ее словам, невысокий мужчина в очках, темной одежде и кепке схватил ее за внутреннюю часть бедра на улице Малышева вечером 4 сентября текущего года. Пострадавшая может вспомнить внешность извращенца и готова помочь в опознании.
Напомним, нападения неадекватного мужчины на девушек, который пытается из облапать или душить, происходят в Екатеринбурге практически ежедневно.