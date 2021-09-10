Водитель на отреставрированной «Волге» врезался в столб в Екатеринбурге

По словам очевидцев, перед пришествием мужчина общался по телефону и допустил выезд на «красный» сигнал светофора, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».
ДТП также запечатлела камера видеорегистратора. На записи можно увидеть, что в результате аварии у «Волги» пострадал капот и бампер. О состоянии водителя не сообщается.
Напомним, 31 июля 47-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения врезалась в дерево. Авария произошла на 23-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Вследствие ДТП трое граждан пострадали, а двое скончались.