Водитель такси в Екатеринбурге устроил ДТП с пострадавшим ребенком и скрылся

Около 18 часов 9 сентября 2021 года на улице Альпинистов в Екатеринбурге автомобиль такси «ЛАДА Ларгус» столкнулся с «Фордом», сообщает «КП-Екатеринбург».
Таксист не уступил право приоритетного пересечения перекрестка двигающемуся по главной дороге «Форду». Такси вызвала мать пострадавшего ребенка, который начал капризничать, из-за чего мать приняла решение ехать домой без детского кресла.
Сотрудники ГИБДД ведут розыск скрывшегося водителя такси.
Напомним, участились случаи нападения гопников на водителей такси в Екатеринбурге.