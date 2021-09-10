Водитель такси в Екатеринбурге устроил ДТП с пострадавшим ребенком и скрылся

Водитель такси в Екатеринбурге устроил ДТП с пострадавшим ребенком и скрылся
Водитель такси в Екатеринбурге устроил ДТП с пострадавшим ребенком и скрылся
Сегодня, 12:35ПроисшествияФото: 1MI
Водитель такси скрылся после ДТП на Химмаше в Екатеринбурге, когда он вез семью без детского кресла. Ребенок в момент аварии находился на коленях матери, 2-летнюю девочку доставили в больницу с ушибами.

Около 18 часов 9 сентября 2021 года на улице Альпинистов в Екатеринбурге автомобиль такси «ЛАДА Ларгус» столкнулся с «Фордом», сообщает «КП-Екатеринбург».

Таксист не уступил право приоритетного пересечения перекрестка двигающемуся по главной дороге «Форду». Такси вызвала мать пострадавшего ребенка, который начал капризничать, из-за чего мать приняла решение ехать домой без детского кресла.

Сотрудники ГИБДД ведут розыск скрывшегося водителя такси.

Напомним, участились случаи нападения гопников на водителей такси в Екатеринбурге.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ребенокдтпГИБДДрозыскпострадавшаяводитель скрылсятаксистЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы