В Нижнем Тагиле на пешеходном красная машина сбила ребенка. Нужны свидетели!

Дело в том, что сегодня на пешеходном переходе у перекреста улиц Пархоменко и Ломоносова у школы №44 был сбит школьник. Мальчик не сразу понял, что произошло и даже пошел на занятия. Однако позже признался, что сегодня был сбит прямо на пешеходном переходе.

По воспоминаниям мальчика, который до сих пор находится в состоянии шока, это была «женщина на красном автомобиле». У пешеходного также стояли люди, и на помощь к ребенку подбежала девушка.

В скорой мальчику поставили диагноз - черепно-мозговая травма. Он до сих пор находится в больнице с родителями. Отметим, что в редакцию позвонила его тётя с просьбой найти свидетелей этого происшествия. Обращаться в редакцию TagilCity.ru (499-334, pressa@tagilcity.ru), либо в ГИБДД по телефону 97-65-73.