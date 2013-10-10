Встречное и не только ДТП под Нижним Тагилом: пострадала женщина-пассажир (ФОТО)

Водитель ВАЗ-2112, мужчина 1957 года рождения, обгоняя грейдер, столкнулся лоб в лоб с ГАЗ-33023 под управлением мужчины 1958 года рождения. После этого в ГАЗ въехал ВАЗ-2115, водитель 1958 года рождения, который двигался в попутном направлении.

В итоге пассажир ВАЗ-2115, женщина 1964 года рождения, получила травму: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, сообщает Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Добавим, по итогам 9 месяцев 2013 года наблюдается рост на 50% количества ДТП из-за нарушений правил обгона. В 9 дорожно-транспортных происшествиях по причине нарушения правил обгона 1 человек погиб и 13 человек получили травмы.

Фото ГИБДД Нижнего Тагила.

Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что: