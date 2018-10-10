Екатеринбуржец за грабежи может отправиться на принудительное лечение в психиатрию

Установлено, что в период с октября 2017 года по май 2018 года обвиняемый совершал разбойные нападения на сотрудников аптек и продуктовых магазинов с использованием ножей и гладкоствольного ружья. Также он похитил пистолет из оружейного магазина. Общая сумма ущерба составила 282 тыс. рублей.

15 ноября 2017 года он ограбил аптеку на улице 8 Марта. Угрожая ножом сотруднице аптеки, злоумышленник похитил 3 тыс. рублей из кассы и лекарства на 2 тыс. рублей.

26 марта 2018 года мужчина проник в оружейный магазин и, разбив витрину, похитил газовый пистолет «Reck Government».