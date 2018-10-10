Пропавший детский тренер из Екатеринбурга найден мертвым

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54-летний детский тренер Дмитрий Байков из Екатеринбурга, который пропал 5 октября, найден мертвым.
Сюжеты: Екатеринбург
Информация об этом размещена на сайте поискового отряда «Лиза Алерт». Организаторы благодарят всех, кто помогал в поиске мужчины и просят снять расклеенные листовки.
Подробности смерти Дмитрия Байкова пока не известны.
Напомним, что мужчина пропал 5 октября, выйдя на улицу выкинуть мусор, пишет ЕАН.
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