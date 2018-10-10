Свердловчанин получил пожизненный срок за убийство четырех коллег

28 сентября осужденный выпивал у себя дома. Он взял охотничий нож и поехал к себе на работу, войдя в помещение, где обедали мужчины, злоумышленник ударил ножом троих коллег.

Двое из них скончались на месте происшествия, один был ранен и стал разговаривать с нападавшим, в этот момент в помещение вошел еще один мужчина, которому также были нанесены удары ножом, в результате которых, он скончался. В это время раненый сослуживец нападавшего сумел сбежать.

После этого мужчина направился к дому еще одного сослуживца и нанес нему не менее 17 ножевых ранений, в результате чего мужчина скончался.

Во время задержания подсудимый попытался напасть на полицейского и ударить его ножом, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось его остановить, выстрелив ему в ногу.