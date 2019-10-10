Голодные дети и задержка 40 рейсов. Чем обернулось ЧП с военным самолетом в Кольцово
10 октября в екатеринбургском Кольцово экстренно сел военный самолет Ан-12. У самолета не вышли шасси, и он сел «на брюхо». После этого воздушное судно простояло на взлетной полосе шесть часов. На это время взлет и посадка других самолетов в аэропорту были приостановлены.
По данным СМИ, на борту самолета находились 17 человек, из них никто не пострадал. Самолет был вынужден садиться без шасси, так как они не вышли. Во время полета пилоты не сообщали о каких-либо неполадках на борту. После посадки наземные службы начали проливку самолета водой, поскольку внизу самолета возник пожар.
Мы загружались в свой самолет до Уфы, а в это время на взлетке лежал большой самолет и его поливали водой. Мы сели в свой самолет и из окна видели, как из того самолета стали выводить людей, рассказали Е1 очевидцы.
Из-за произошедшего взлет и посадка других самолетов были приостановлены. В пресс-службе Кольцово пояснили, что всего были задержаны 40 рейсов, три рейса были отменены. Самолеты отправляли на аэродромы соседних городов — Перми, Челябинска и Тюмени.
Приостановка авиасообщения произошла по причине того, что одна из взлетных полос Кольцово находится на ремонте, вторая полоса оказалась заблокирована севшим Ан-12. Поэтому аэропорт смог возобновить работу лишь после того, как самолет убрали со взлетной полосы.
Пассажиры рейсов, которые не смогли приземлиться в Кольцово, рассказали, что сначала им пришлось ожидать разрешения вылететь в Екатеринбург, не выходя из самолетов.
Если нас выпустят, то придется проходить таможню. Тогда рейс будет завершен, и пилотов отправят отдыхать в гостиницу на 10 часов минимум. Поэтому нам выгоднее подождать открытия Кольцово, сидя в самолете.
Но поскольку на то, чтобы убрать Ан-12 с посадочной полосы требовалось время, пассажиров все-таки выпустили из самолетов в аэропорты.
Один из пассажиров, который ждал вылета в Тюмени, сообщил, что его рейс перенесли на 17 часов, второй написал:
Багаж не выдают уже 2 часа. Дети ревут, все хотят есть. Никакой информации дать никто не может. Я пропустил последний автобус до Перми и завтра не успею на работу.
Из-за сложившейся ситуации борт с молодёжной сборной по футболу из Польши, был вынужден сеть в Челябинске.
Спустя шесть часов с момента посадки, самолет Ан-12 удалось поставить на шасси и увезти с посадочной полосы. Работа аэропорта была возобновлена в 17:39.
Из-за ЧП в Екатеринбург не смогла вовремя прилететь группа Smokie, поэтому концерт музыкантов был отменен.