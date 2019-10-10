На Урале к семи годам тюрьмы приговорён водитель, насмерть сбивший десятиклассницу
Сегодня, 18:56ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Каменск-Уральском суд приговорил к семи годам колонии жителя Екатеринбурга, который будучи пьяным насмерть сбил 17-летнюю девушку, сообщает прокуратура Свердловской области.
Следствием установлено, что в ночь на 30 июня 2019 года мужчина за рулём автомобиля Ford, находясь в алкогольном опьянении ехал по улице по Комиссаров. В какой-то момент он выехал на обочину встречки, где сбил несовершеннолетнюю девушку. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью. Кроме судебного срока суд назначил ему выплату в пользу родственников погибшей в размере двух миллионов рублей.
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