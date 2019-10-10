На Урале к семи годам тюрьмы приговорён водитель, насмерть сбивший десятиклассницу

Следствием установлено, что в ночь на 30 июня 2019 года мужчина за рулём автомобиля Ford, находясь в алкогольном опьянении ехал по улице по Комиссаров. В какой-то момент он выехал на обочину встречки, где сбил несовершеннолетнюю девушку. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.