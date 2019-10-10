На Урале на женщину с коляской совершено нападение рядом с кладбищем
Сегодня, 08:29ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Каменске-Уральском неизвестный напал на женщину, гулявшую с маленьким ребенком недалеко от кладбища, пишет Ура.ру.
Как сообщили источники издания, неизвестный подбежал к потерпевшей и начал ее душить. Женщину спасли прохожие. Злоумышленник скрылся. Место, где произошел инцидент, малолюдное, поблизости находится овраг, а за ним начинается кладбище.
На место выехали усиленные наряды полиции, они прочесывают территорию, составляется портрет злоумышленника. Раскрытие преступление находится на контроле городского ОМВД.
Какое-то существо, а как еще можно назвать человека, нападающего на женщину с ребенком, совершило нападение. Он не смог довести дело до конца так как, услышав крик о помощи, вмешался другой мужчина, который так же прогуливался со своим ребенком,прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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