Под Нижним Тагилом устанавливаются причины двух пожаров

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Эксперты надзорной деятельности МЧС устанавливают причины пожаров двух домов под Нижним Тагилом, произошедших в ночь на 10 октября.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Сегодня поздно вечером в селе Петрокаменское произошёл крупный пожар дома площадью 280 квадратных метров.
По предварительным данным причиной возгорания дома в Петрокаменском является поджог, сообщили TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности МЧС.
Примерно в это же время загорелся коттедж в посёлке Висим. Причина пожара также устанавливается.
Напомним, 8 октября в коллективном саду № 3 УВЗ на Вагонке загорелся деревянный садовый дом. Во время тушения пожарными был обнаружен труп мужчины.
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