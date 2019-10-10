Под Нижним Тагилом устанавливаются причины двух пожаров

Сегодня поздно вечером в селе Петрокаменское произошёл крупный пожар дома площадью 280 квадратных метров.

По предварительным данным причиной возгорания дома в Петрокаменском является поджог, сообщили TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности МЧС.

Примерно в это же время загорелся коттедж в посёлке Висим. Причина пожара также устанавливается.