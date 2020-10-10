«Не верю, что сама»: В Екатеринбурге из окна выпала девочка

Инцидент произошел у дома № 45 на улице Латвийская. Источник в правоохранительных органах рассказал, что она распивала спиртные напитки с друзьями. Когда пришла бабушка она испугалась, что ее будут ругать, и выпрыгнула из окна.
Пострадавшая была госпитализирована в ДГКБ с множественными переломами.
Когда падала кричала. Не верю, что сама выпрыгнула. Лежала вся переломанная, рассказала местная жительница.
В Следственном комитете информацию не прокомментировали.
Напомним, 7 октября в Нижнем Тагиле юноша упал с крыши многоэтажного дома. Он был госпитализирован с переломом позвоночника.