«Не верю, что сама»: В Екатеринбурге из окна выпала девочка

В Екатеринбурге из окна выпала 13-летняя девочка. Предполагается, что она распивала спиртное с друзьями, а затем испугалась гнева бабушки, пишет E1 со ссылкой на инсайдера в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у дома № 45 на улице Латвийская. Источник в правоохранительных органах рассказал, что она распивала спиртные напитки с друзьями. Когда пришла бабушка она испугалась, что ее будут ругать, и выпрыгнула из окна. Пострадавшая была госпитализирована в ДГКБ с множественными переломами. Когда падала кричала. Не верю, что сама выпрыгнула. Лежала вся переломанная, рассказала местная жительница. В Следственном комитете информацию не прокомментировали. Напомним, 7 октября в Нижнем Тагиле юноша упал с крыши многоэтажного дома. Он был госпитализирован с переломом позвоночника. В Нижнем Тагиле на Вагонке молодой человек упал с крыши многоэтажки

