Сегодня ночью в коллективном саду в Нижнем Тагиле случился крупный пожар, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

10 октября около 2.00 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду в Нижнем Тагиле. На площади 64 квадратных метра сгорела деревянная баня, также повреждены два садовых дома. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава. К 5.00 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций. Напомним, 8 октября в Нижнем Тагиле сгорела летняя кухня у садового дома. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание обогревателя. В Нижнем Тагиле хозяйка садового дома решила погреться и лишилась летней кухни

