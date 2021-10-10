18-летний молодой человек попал под поезд в Екатеринбурге и остался жив

18-летний молодой человек попал под поезд в Екатеринбурге и остался жив
18-летний молодой человек попал под поезд в Екатеринбурге и остался жив
Сегодня, 10:53ПроисшествияФото: 1MI
Молодой человек попал под грузовой состав на железнодорожной станции в Екатеринбурге и получил легкие травмы. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник.

По его словам, инцидент произошел ночью с 9 на 10 октября. О том, что вблизи станции Площадка ВИЗ локомотив сбил человека, сообщил машинист грузового состава. Туда прибыли две бригады скорой медицинской помощи.

Как стало известно, под поезд попал 18-летний уралец. Он получил ушиб лобной области и ссадину плеча, пишет Ура.ру. На данный момент пострадавший доставлен в больницу № 23. Теперь расследованием будет заниматься следственное управление на транспорте СКР. Специалисты должны узнать, каким образом уралец попал на железнодорожные пути.

Напомним, в конце августа в Екатеринбурге на железной дороге поезд сбил мужчину. От удара он скончался на месте.

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Екатеринбург
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