18-летний молодой человек попал под поезд в Екатеринбурге и остался жив

Молодой человек попал под грузовой состав на железнодорожной станции в Екатеринбурге и получил легкие травмы. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник.

По его словам, инцидент произошел ночью с 9 на 10 октября. О том, что вблизи станции Площадка ВИЗ локомотив сбил человека, сообщил машинист грузового состава. Туда прибыли две бригады скорой медицинской помощи. Как стало известно, под поезд попал 18-летний уралец. Он получил ушиб лобной области и ссадину плеча, пишет Ура.ру. На данный момент пострадавший доставлен в больницу № 23. Теперь расследованием будет заниматься следственное управление на транспорте СКР. Специалисты должны узнать, каким образом уралец попал на железнодорожные пути. Напомним, в конце августа в Екатеринбурге на железной дороге поезд сбил мужчину. От удара он скончался на месте. Поезд насмерть сбил мужчину в Екатеринбурге

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