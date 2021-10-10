Без холодной воды остались два свердловских города

Без холодной воды остались два свердловских города
Без холодной воды остались два свердловских города
Сегодня, 15:18ПроисшествияФото: 1MI
Четвертый день уральцы живут без холодной воды в Нижней Туре и Лесном. По словам местных жителей, там прорвало подающую трубу.

Они рассказали, что ранее около суток не было отопления и горячей воды. Также теперь присутствует риск, что весной размоет плотину. Из-за этого масса польется в сторону старого русла, при этом затопив и разрушив нижние сады, гаражи и постройки на зольном поле, пишет Ура.ру.

О том, что воду дали в пятницу в 10.00, заявили в минЖКХ Свердловской области. Сама авария была зафиксирована 8 октября, восстановительные работы начались ночью.

Напомним, трубу с горячей водой за домом по адресу Ватутина, 52 прорвало в Нижнем Тагиле в конце сентября.

Материалы по теме:
Свердловская областьЛеснойкоммунальная аварияНижняя Турахолодная вода
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