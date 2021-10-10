Два человека пострадали в массовом ДТП с фурой под Каменском-Уральским

Два человека пострадали в массовом ДТП с фурой под Каменском-Уральским
Два человека пострадали в массовом ДТП с фурой под Каменском-Уральским
Сегодня, 10:21ПроисшествияФото: группа "Инцидент Каменск-Уральский" "ВКонтакте"
Водитель иномарки стал причиной аварии с тремя автомобилями под Каменском-Уральским. Управляя Toyota, на обгоне он столкнулся с фурой, после чего врезался в легковой автомобиль Hyundai.

Предварительная информация гласит, что инцидент случился на 70-м километре дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. Сначала водитель Toyota Fortuna столкнулся с автомобилем Scania, после чего со встречным Hyundai. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир Hyundai, сидевший справа на переднем сиденье, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Напомним, 9 октября в Екатеринбурге водитель иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП. «Ниссан» перевернулся и оказался в нескольких метрах от жилого дома.

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