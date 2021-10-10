«Кромешная тьма»: часть Вагонки в Нижнем Тагиле осталась без света

Аварийное отключение на Вагонке произошло в Нижнем Тагиле вечером 10 октября 2021 года, рассказала TagilCity.ru жительница микрорайона.
Полностью обесточен 9-й микрорайон, частично отключено уличное освещение на улице Круговой. Часть домов по улице Киевская, частного сектора по улице Урожайная остались без электричества,сообщает редакции очевидец.
Светофор на перекрестке улица Алтайская — Юности не функционирует из-за отключения электроэнергии. В ЕДДС подтвердили факт аварийного отключения, бригада специалистов выехала на место.
Напомним, 7 октября текущего года при проведении несанкционированных работ экскаватор повредил газопровод в поселке Новоасбест. Около 800 жителей остались без газа и тепла.