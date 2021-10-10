«Кромешная тьма»: часть Вагонки в Нижнем Тагиле осталась без света

«Кромешная тьма»: часть Вагонки в Нижнем Тагиле осталась без света
«Кромешная тьма»: часть Вагонки в Нижнем Тагиле осталась без света
Сегодня, 20:27ПроисшествияФото: 1МI
Некоторые улицы микрорайона Вагонка Нижнего Тагила частично остались без электричества из-за аварийного отключения на линии.

Аварийное отключение на Вагонке произошло в Нижнем Тагиле вечером 10 октября 2021 года, рассказала TagilCity.ru жительница микрорайона.

Полностью обесточен 9-й микрорайон, частично отключено уличное освещение на улице Круговой. Часть домов по улице Киевская, частного сектора по улице Урожайная остались без электричества,сообщает редакции очевидец.

Светофор на перекрестке улица Алтайская — Юности не функционирует из-за отключения электроэнергии. В ЕДДС подтвердили факт аварийного отключения, бригада специалистов выехала на место.

Напомним, 7 октября текущего года при проведении несанкционированных работ экскаватор повредил газопровод в поселке Новоасбест. Около 800 жителей остались без газа и тепла.

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