Легкомоторный самолет с парашютистами упал в Татарстане

Самолет L-410 разбился в Мензелинском районе Татарстана. Как стало известно, в воздушном судне могли помещаться меньше людей, чем были на борту. Также, предполагается, что техника самолета вышла из строя.

Предварительная информация гласит, что на борту находились 22 человека, из них 21 парашютист и 2 члена экипажа. Telegram-канал 360tv же заявил, что в самолете летели 23 жителя региона. Также источник Baza подчеркнул, что один из парашютистов сумел выбраться самостоятельно. По словам инсайдера, падение случилось спустя несколько минут после взлета. О том, что спасатели извлекли 7 человек с признаками жизни, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану. Все граждане направлены в центральную районную больницу Мензелинска. На месте инцидента продолжают работать спасатели, не исключается, что в трагедии выживет больше людей, сообщает inkazan.ru. Также появилась информация, что судно L-410 может выдержать до 19 человек или до 1,8 тысячи килограмм. Причиной падения мог стать и отказ техники, так как самолет использовался с 1987 года, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Предварительно сообщается, что самолет совершил жесткую посадку. На место выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, сообщает пресс-служба ведомства. На данный момент совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельств происшествия. Напомним, 14 августа пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение на юго-востоке Турции. На борту находились восемь человек: пятеро россиян и трое представителей Турции. В Турции разбился самолет с российскими пожарными

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