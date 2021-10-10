Легкомоторный самолет с парашютистами упал в Татарстане

Предварительная информация гласит, что на борту находились 22 человека, из них 21 парашютист и 2 члена экипажа. Telegram-канал 360tv же заявил, что в самолете летели 23 жителя региона. Также источник Baza подчеркнул, что один из парашютистов сумел выбраться самостоятельно. По словам инсайдера, падение случилось спустя несколько минут после взлета.
О том, что спасатели извлекли 7 человек с признаками жизни, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану. Все граждане направлены в центральную районную больницу Мензелинска. На месте инцидента продолжают работать спасатели, не исключается, что в трагедии выживет больше людей, сообщает inkazan.ru.
Также появилась информация, что судно L-410 может выдержать до 19 человек или до 1,8 тысячи килограмм. Причиной падения мог стать и отказ техники, так как самолет использовался с 1987 года, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Предварительно сообщается, что самолет совершил жесткую посадку. На место выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, сообщает пресс-служба ведомства. На данный момент совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельств происшествия.
Напомним, 14 августа пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение на юго-востоке Турции. На борту находились восемь человек: пятеро россиян и трое представителей Турции.