Мать 2-летней девочки-пассажирки погибла в ДТП под мостом на ЕКАД

Мать 2-летней девочки-пассажирки погибла в ДТП под мостом на ЕКАД
Мать 2-летней девочки-пассажирки погибла в ДТП под мостом на ЕКАД
Сегодня, 20:55ПроисшествияФото: 1МI
«Тойота» врезалась в опору моста в Екатеринбурге. 31-летняя женщина-водитель погибла на месте, ее 2-летнюю дочь госпитализировали медики скорой.

ЧП случилось 10 октября 2021 года в Екатеринбурге под одним из мостов на ЕКАД, сообщает E1.

Фото:отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области

Семья возвращалась от родственников, водитель не справилась с управлением и совершила наезд на опору моста на 12-м километре дублера Сибирского тракта. Женщина, управлявшая иномаркой, погибла на месте ДТП, ребенка с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и ушибами (есть подозрение на перелом костей носа) госпитализировали врачи скорой помощи.

Напомним, 10 октября 2021 года двое подростков попали в ДТП на мопеде. Авария произошла на выезде из Екатеринбурга в сторону Челябинска, в результате образовалась автомобильная пробка.

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Екатеринбург
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