Мать 2-летней девочки-пассажирки погибла в ДТП под мостом на ЕКАД

Семья возвращалась от родственников, водитель не справилась с управлением и совершила наезд на опору моста на 12-м километре дублера Сибирского тракта. Женщина, управлявшая иномаркой, погибла на месте ДТП, ребенка с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и ушибами (есть подозрение на перелом костей носа) госпитализировали врачи скорой помощи.