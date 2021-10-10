Мать 2-летней девочки-пассажирки погибла в ДТП под мостом на ЕКАД

ЧП случилось 10 октября 2021 года в Екатеринбурге под одним из мостов на ЕКАД, сообщает E1.
Семья возвращалась от родственников, водитель не справилась с управлением и совершила наезд на опору моста на 12-м километре дублера Сибирского тракта. Женщина, управлявшая иномаркой, погибла на месте ДТП, ребенка с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и ушибами (есть подозрение на перелом костей носа) госпитализировали врачи скорой помощи.
Напомним, 10 октября 2021 года двое подростков попали в ДТП на мопеде. Авария произошла на выезде из Екатеринбурга в сторону Челябинска, в результате образовалась автомобильная пробка.