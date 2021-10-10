Мужчина подрался с подростками и выкинул их из трамвая в Екатеринбурге

Мужчина подрался с подростками и выкинул их из трамвая в Екатеринбурге
Мужчина подрался с подростками и выкинул их из трамвая в Екатеринбурге
Сегодня, 18:08ПроисшествияФото: 1МI
Инцидент произошел в трамвае 13-го маршрута в Екатеринбурге 9 октября 2021 года. Взрослому мужчине не понравились громкие крики подростков, после чего он потребовали их «заткнуться». Словесная перепалка переросла в драку, уралец выбросил подростков из трамвая на остановке.

Потасовка произошла 9 октября 2021 года в салоне трамвая 13-го маршрута в Екатеринбурге, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

Со слов очевидцев инцидента, трое подростков, по мнению недовольного мужчины, слишком громко разговаривали. Уралец сделал им замечание в грубой форме, между пассажирами возникла словесная перепалка, переросшая в драку.

На кадрах видеозаписи, сделанной одним и свидетелей происшествия, видно, как мужчина и двое подростков борются на полу трамвая, затем взрослый екатеринбуржец поднимается на ноги и начинает наносить несовершеннолетним удары в область головы и туловища.

Пассажиры не смогли вовремя разнять дебоширов, очевидцы рассказали, что мужчина выкинул двоих подростков на остановке «Теплоходная», третьего парня он не тронул, так как тот не принимал участие в драке. Заявление в полицию никто не подавал.

напомним, 10 октября 2021 года двое подростков пострадали в ДТП с мопедом и легковым авто на выезде из Екатеринбурга на Челябинский тракт.

Сюжеты:
Екатеринбург
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