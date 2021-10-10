Полыхающие поля и лес потушены у Солнечного в Екатеринбурге

Очевидцы рассказали, что огонь разгорелся на западе, после чего ветром его сдуло к дороге с Горного Щита. Также сообщение о пожаре поступило в районе коттеджного поселка Зеленоборский-1. На площади пяти гектаров горела сухая трава. В 22.05 пожарным удалось справиться с огнем.