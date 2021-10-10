Полыхающие поля и лес потушены у Солнечного в Екатеринбурге

Очевидцы рассказали, что огонь разгорелся на западе, после чего ветром его сдуло к дороге с Горного Щита. Также сообщение о пожаре поступило в районе коттеджного поселка Зеленоборский-1. На площади пяти гектаров горела сухая трава. В 22.05 пожарным удалось справиться с огнем.
На месте инцидента работали 22 сотрудника МЧС, также были задействовано 5 пожарных машин. В 21.30 огонь локализован, а спустя еще 30 минут пламя было полностью потушено, сообщает Е1.
Напомним, в начале сентября стало известно, что в районе Исинского тракта в Нижнем Тагиле из-за непотушенного костра разгорелся лес. Тушением занимались спасатели, сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов, лесничие и работники лыжной базы УВЗ.