Разъяренная обезьяна напала на ребенка во время представления в цирке Нижнего Тагила

Разъяренная обезьяна напала на ребенка во время представления в цирке Нижнего Тагила
Разъяренная обезьяна напала на ребенка во время представления в цирке Нижнего Тагила
Сегодня, 21:50ПроисшествияФото: 1МI
Шимпанзе неожиданно набросилась на 5-летнего мальчика во время циркового представления в Нижнем Тагиле. Левая нога ребенка пострадала, на месте ему была оказана медицинская помощь.

Вечером 9 октября 2021 года в цирке Нижнего Тагила произошло ЧП: шимпанзе неожиданно набросилась на 5-летноего мальчика, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Ребенок получил порезы левой ноги, медики оказали ему помощь на месте. Родители мальчика претензий к цирку не имеют, администрация шоу принесла извинения.

Очевидцы происшествия отмечают, что безопасность зрителей, особенно детей, чаще всего сидящих на первых рядах, не обеспечена на должном уровне.

Напомним, в середине сентября 2021 года котенок стал причиной поножовщины коммуналке в Екатеринбурге. Соседи повздорили из-за пинка котенку, который нанес накануне один из жителей квартиры. На следующий день ссора переросла в поножовщину.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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