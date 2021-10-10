Разъяренная обезьяна напала на ребенка во время представления в цирке Нижнего Тагила

Шимпанзе неожиданно набросилась на 5-летнего мальчика во время циркового представления в Нижнем Тагиле. Левая нога ребенка пострадала, на месте ему была оказана медицинская помощь.

Вечером 9 октября 2021 года в цирке Нижнего Тагила произошло ЧП: шимпанзе неожиданно набросилась на 5-летноего мальчика, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». Ребенок получил порезы левой ноги, медики оказали ему помощь на месте. Родители мальчика претензий к цирку не имеют, администрация шоу принесла извинения. Очевидцы происшествия отмечают, что безопасность зрителей, особенно детей, чаще всего сидящих на первых рядах, не обеспечена на должном уровне. Напомним, в середине сентября 2021 года котенок стал причиной поножовщины коммуналке в Екатеринбурге. Соседи повздорили из-за пинка котенку, который нанес накануне один из жителей квартиры. На следующий день ссора переросла в поножовщину. Котёнок стал причиной поножовщины в коммуналке Екатеринбурга

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter