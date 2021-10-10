Разъяренная обезьяна напала на ребенка во время представления в цирке Нижнего Тагила

Вечером 9 октября 2021 года в цирке Нижнего Тагила произошло ЧП: шимпанзе неожиданно набросилась на 5-летноего мальчика, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».
Ребенок получил порезы левой ноги, медики оказали ему помощь на месте. Родители мальчика претензий к цирку не имеют, администрация шоу принесла извинения.
Очевидцы происшествия отмечают, что безопасность зрителей, особенно детей, чаще всего сидящих на первых рядах, не обеспечена на должном уровне.
Напомним, в середине сентября 2021 года котенок стал причиной поножовщины коммуналке в Екатеринбурге. Соседи повздорили из-за пинка котенку, который нанес накануне один из жителей квартиры. На следующий день ссора переросла в поножовщину.