Следователи возбудили дело по факту смертельного ДТП под Сочи с участием Собчак

Телеведущая Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом под Сочи, когда девушка ехала в аэропорт. Во втором автомобиле погибла 35-летняя женщина, Собчак с охраной сразу покинули место аварии.

9 октября 2021 года автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак внутри салона попал в ДТП с легковушкой по дороге в Красную поляну, сообщает Ура.ру со ссылкой на ТК «Рен ТВ». Следователи возбудили дело по факту аварии, правоохранители выясняют, почему Собчак и ее окружение покинули место происшествия, не дождавшись сотрудников ГИБДД. Внутри микроавтобуса с Собчак находились 10 человек, двое пострадавших госпитализированы. Пассажирка легкового авто погибла на месте. Никакой информации о ДТП менеджер и помощники пока не дают, также об этом ничего нет ни в одной из соцсетей Собчак. По информации «Интерфакса» госпитализированный пострадавший позже скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии.

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