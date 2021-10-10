Следователи возбудили дело по факту смертельного ДТП под Сочи с участием Собчак

9 октября 2021 года автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак внутри салона попал в ДТП с легковушкой по дороге в Красную поляну, сообщает Ура.ру со ссылкой на ТК «Рен ТВ».
Следователи возбудили дело по факту аварии, правоохранители выясняют, почему Собчак и ее окружение покинули место происшествия, не дождавшись сотрудников ГИБДД.
Внутри микроавтобуса с Собчак находились 10 человек, двое пострадавших госпитализированы. Пассажирка легкового авто погибла на месте. Никакой информации о ДТП менеджер и помощники пока не дают, также об этом ничего нет ни в одной из соцсетей Собчак. По информации «Интерфакса» госпитализированный пострадавший позже скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии.