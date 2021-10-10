Собчак прокомментировала обстоятельства смертельного ДТП под Сочи

Телеведущая Ксения Собчак выложила пост в своем telegram-канале, в котором рассказала некоторые подробности смертельного ДТП, в которой погибли два человека по дороге в Красную поляну.

Ксения Собчак рассказала в своем telegram-канале «Кровавая барыня», что получила сотрясение мозга и ушибы в момент ДТП на трассе под Сочи. Я потеряла сознание в момент удара, моя помощница тоже,сообщает Собчак. Водитель сам выбрал скоростной режим, его никто не подгонял, рассказала телеведущая. После ДТП Собчак перевели в другой автомобиль, который отвез ее в аэропорт. Ксения вылетела домой к сыну, хотя команда предлагала ей пройти обследование в сочинской клинике. 10 октября 2021 года Собчак назначено обследование в столичной клинике. У нее подозрение на ушибы внутренних органов и сотрясение мозга. Напомним, накануне 9 октября 2021 года микроавтобус с Ксенией Собчак попал в ДТП с легковым автомобилем на сочинской трассе. В результате аварии 35-летняя пассажирка легковушки погибла на месте, позже в больнице скончался еще один пострадавший. Следователи возбудили дело по факту смертельного ДТП под Сочи с участием Собчак

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