Собчак прокомментировала обстоятельства смертельного ДТП под Сочи

Собчак прокомментировала обстоятельства смертельного ДТП под Сочи
Собчак прокомментировала обстоятельства смертельного ДТП под Сочи
Сегодня, 17:34ПроисшествияФото: 1МI
Телеведущая Ксения Собчак выложила пост в своем telegram-канале, в котором рассказала некоторые подробности смертельного ДТП, в которой погибли два человека по дороге в Красную поляну.

Ксения Собчак рассказала в своем telegram-канале «Кровавая барыня», что получила сотрясение мозга и ушибы в момент ДТП на трассе под Сочи.

Я потеряла сознание в момент удара, моя помощница тоже,сообщает Собчак.

Водитель сам выбрал скоростной режим, его никто не подгонял, рассказала телеведущая. После ДТП Собчак перевели в другой автомобиль, который отвез ее в аэропорт. Ксения вылетела домой к сыну, хотя команда предлагала ей пройти обследование в сочинской клинике.

10 октября 2021 года Собчак назначено обследование в столичной клинике. У нее подозрение на ушибы внутренних органов и сотрясение мозга.

Напомним, накануне 9 октября 2021 года микроавтобус с Ксенией Собчак попал в ДТП с легковым автомобилем на сочинской трассе. В результате аварии 35-летняя пассажирка легковушки погибла на месте, позже в больнице скончался еще один пострадавший.

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