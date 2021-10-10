Труп мужчины обнаружен на Старой Сортировке в Екатеринбурге

На данный момент следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга осуществляется проверка. Тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти, рассказал редакции TagilCity.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.