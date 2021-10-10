Труп мужчины обнаружен на Старой Сортировке в Екатеринбурге

По словам очевидцев, врачи «скорой помощи» пытались откачать уральца, но не смогли, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».
На данный момент следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга осуществляется проверка. Тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти, рассказал редакции TagilCity.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.
Личность погибшего также установили сотрудники полиции, отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Предполагается, что мужчина мог скончаться от заболевания сердца.
Напомним, 3 октября в Харитоновском парке Екатеринбурга найден труп мужчины. Предположительно, местный житель утонул в пруду.