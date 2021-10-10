Уголовное дело возбуждено в отношении участника ДТП с Собчак на трассе под Сочи

Водитель вип-такси обвиняется следователями в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Против него возбуждено уголовное дело, мужчина уже признал свою вину, сообщает Telegram-канал Baza.
В данный момент таксиста допрашивают правоохранители, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, «Мерседес» службы вип-такси попал в ДТП под Сочи, в салоне находилась телеведущая со своей командой. Такси выехало на встречную полосу для обгона и столкнулось в лоб с «Фольксвагеном», пассажирка которого скончалась на месте.