Уголовное дело возбуждено в отношении участника ДТП с Собчак на трассе под Сочи

Напомним, «Мерседес» службы вип-такси попал в ДТП под Сочи, в салоне находилась телеведущая со своей командой. Такси выехало на встречную полосу для обгона и столкнулось в лоб с «Фольксвагеном», пассажирка которого скончалась на месте.