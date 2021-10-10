Уголовное дело возбуждено в отношении участника ДТП с Собчак на трассе под Сочи

Уголовное дело возбуждено в отношении участника ДТП с Собчак на трассе под Сочи
Уголовное дело возбуждено в отношении участника ДТП с Собчак на трассе под Сочи
Сегодня, 20:05ПроисшествияФото: 1МI
Против водителя такси, который допустил столкновение с «Фольксвагеном» на встречной полосе трассы под Сочи следователи возбудили уголовное дело.

Водитель вип-такси обвиняется следователями в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Против него возбуждено уголовное дело, мужчина уже признал свою вину, сообщает Telegram-канал Baza.

В данный момент таксиста допрашивают правоохранители, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, «Мерседес» службы вип-такси попал в ДТП под Сочи, в салоне находилась телеведущая со своей командой. Такси выехало на встречную полосу для обгона и столкнулось в лоб с «Фольксвагеном», пассажирка которого скончалась на месте.

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