Сегодня в Нижнем Тагиле на Вагонке сгорела иномарка
10 ноября 2013, 15:40Происшествия
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Сегодня ранним утром в промежутке между 5 и 5:40 жители Вагонки стали свидетелями пожара. Как сообщила TagilCity.ru пользователь Ольга Макарова, горел автомобиль Land Rover.
Это произошло во дворе дома по проспекту Вагоностроителей-4. На место прибыли два пожарных расчета. Ликвидировали возгорание быстро. Пострадавших нет. Автомобиль восстановлению не подлежит рассказывает Ольга.
Случайно загореться иномарка такого класса вряд ли могла, скорее всего, сейчас прорабатывают версию поджога. Будем надеяться, автомобильного поджигателя удастся найти.
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